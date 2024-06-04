На Ленской улице завершена модернизация поликлиники №120

В учреждении обновили системы отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.

В Красногвардейском районе Петербурга на Ленской улице завершилась модернизация поликлиники №120. Медицинское учреждение заработало 15 апреля. Работы стартовали еще в 2024 году, рассказали в Смольном.

В поликлинике обновили системы отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Также выполнена отделка стен, пола и потолка, отремонтирован бассейн. Кроме того, куплены цифровой рентгеновский аппарат, передвижной аппарат УЗИ и эндоскопическая система.

Учреждение открылось в 2005 году, оно обслуживает более 65 тыс. человек. В здании есть отделение травматологии и ортопедии: к нему прикреплены свыше 358 тыс. жителей.

