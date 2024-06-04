На Ленской улице завершена модернизация поликлиники №120
Сегодня, 16:45
В учреждении обновили системы отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.

В Красногвардейском районе Петербурга на Ленской улице завершилась модернизация поликлиники №120. Медицинское учреждение заработало 15 апреля. Работы стартовали еще в 2024 году, рассказали в Смольном. 

В поликлинике обновили системы отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Также выполнена отделка стен, пола и потолка, отремонтирован бассейн. Кроме того, куплены цифровой рентгеновский аппарат, передвижной аппарат УЗИ и эндоскопическая система. 

Учреждение открылось в 2005 году, оно обслуживает более 65 тыс. человек. В здании есть отделение травматологии и ортопедии: к нему прикреплены свыше 358 тыс. жителей. 

Ранее на Piter.TV: на Великолукской улице достроили поликлинику с детским и взрослым отделениями. 

Фото: пресс-служба Смольного 

