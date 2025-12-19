Володин рассказал о возросших социальных выплатах с января 2026 года

В России выросли МРОТ, пенсии и прожиточный минимум.

С 1 января 2026 года в России вступили в силу законы, повышающие ключевые социальные гарантии для граждан. Все необходимые на эти цели средства заложены в федеральном бюджете, заверил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Главные изменения касаются минимального размера оплаты труда (МРОТ), который увеличен более чем на 20% и теперь составляет 27 093 рубля. По словам Володина, это повышение затронет зарплаты около 4,5 млн человек. Президент Владимир Путин ранее ставил задачу увеличить МРОТ до не менее 35 тысяч рублей к 2030 году.

Также с нового года установлен новый прожиточный минимум — 18 939 рублей. Страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца проиндексированы на 7,6%. Ещё одно важное изменение: территориальные органы Социального фонда России (СФР) получили право назначать и выплачивать региональные социальные доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума в регионе. Это упростит систему выплат для регионов, которые заключат соответствующие соглашения с СФР, отметили в пресс-службе Госдумы.

Ранее Piter.TV сообщал, что правительство перенесло уплату отчислений для туроператоров на апрель 2026 года.

Фото: Piter.TV