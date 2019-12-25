Правительство перенесло уплату отчислений для туроператоров на апрель 2026 года

Отмечается, что данная мера поможет обеспечить финансовую устойчивость туризма в условиях временных ограничений.

Правительство России перенесло уплату отчислений для туроператоров на 15 апреля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Предыдущим сроком уплаты отчислений в фонд персональной ответственности было 15 января 2026 года. Из высвобожденных средств туроператоры вернут деньги туристам за билеты, которыми они не смогли воспользоваться из-за атак беспилотников. Отмечается, что данная мера поможет обеспечить финансовую устойчивость туризма в условиях временных ограничений. Также в кабмине подчеркнули, что это не повлияет на уровень защищенности прав туристов

Напомним, что по действующему законодательству туроператоры должны выплачивать в фонд персональной ответственности отчисления не позднее 15 числа каждого месяца, следующего за прошедшим календарным кварталом.

