Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в январе 2026 года

Законодатель раскрыл нововведения, которые стоит ждать в России со следующего года.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин опубликовал в своем канале в национальном мессенджере МАХ первую часть законов, которые вступают в силу с января 2026 года. В частности известно, что более чем на 20 процентов увеличится минимальный размер оплаты труда гражданам. В результате данный показатель составит 27 093 рубля. Дополнительно увеличится прожиточный минимум и ряд социальных выплат населению, а страховые пенсии федеральные власти проиндексируют на 7,6 процента.

Дополнительно расширяются меры поддержки семей. Речь идет о том, что правительство снимает ограничения на включение в страховой стаж человека периодов ухода за ребёнком до полутора лет. Кроме этого по стране вводится новая выплата для работающих родителей двух и более детей. Женщины, которые получили звание "Мать-героиня", будут получать социальные гарантии от государства наравне с Героями России и Героями Труда. Депутат из нижней палаты пояснил, что от решения вопросов демографии зависит будущее России..

По стране заработает ряд нововведений, направленных на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО), их родных и близких. Для этих категорий продлеваются кредитные каникулы, вводятся льготы по транспортному и земельному налогам.

С 2022 года принято 154 закона в этой сфере. Сформирована система, которая корректируется исходя из вызовов и меняющейся ситуации, Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Со следующего года власти усиливают контроль за мигрантами, внедряют новые ограничения для иностранных агентов. Российские правоохранительные органы и органы управления образованием будут оперативно обмениваться информацией о детях приезжих из-за границы. Иноагентов в России чиновники лишат налоговых льгот. Для данных категорий граждан устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 30 процентов. Кроме этого в силу закон, который освобождает от НДФЛ корпоративные выплаты при рождении детей. Необлагаемая налогом сумма увеличивается с 50 тысяч до одного миллиона рублей. Речь идет о той поддержке, которую работодатели могут оказать свои сотрудникам в течение первого года после рождения малыша, усыновления ребенка или установления опеки над ним.

Важно также указать, что девятиклассники в России, которые не сдали ГИА-9, смогут бесплатно получить рабочую профессию из определенного списка, который определяют регионы.

В России могут ввести ответственность за сталкинг и навязчивое преследование.

Фото: Вконтакте / Дума ТВ