В России могут ввести ответственность за сталкинг и навязчивое преследование

Сталкинг ребенка в Сети будут наказывать арестом до 15 суток или обязательными работами до 50 часов.

На территории России могут ввести ответственность за сталкинг и навязчивое преследование. Соответствующий текст законопроекта распространила по СМИ пресс-служба парламентариев из нижней палаты. Положения документа за авторством представителей фракции "Новые люди" Ксении Горячевой и Сардана Авксентьева огласили журналисты телеканала "360.ru". Известно, что политики подготовили изменения по административной ответственности за навязчивое преследование и сталкинг потерпевшего.

Законодтели предложили ввести штрафы в размере от пяти до десяти тысяч рублей или административный арест в отношении злоумышленника на срок до семи суток. За неисполнение решения судебной инстанции о выдаче охранного ордера предполагается увеличение штрафа в отношении нарушителя в размере от 10 до 20 тысяч рублей либо арест до десяти суток.

Напомним, что российские депутаты 24 декабря внесут в Государственную думу к коллегам законопроект для закрепления понятий в федеральном законе "О противодействии навязчивому преследованию". К сталкингу власти могут отнести отнести слежку, систематические попытки установить контакт, включая телефонные и видеозвонки, SMS, подарки, а также использование персональных данных человека для заказа ему товаров, услуг, работ и прочего.

