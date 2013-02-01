  1. Главная
Сегодня, 17:15
Володин: инфляция в 2025 году составит порядка 5,7%, это обнадёживает

В Госдуме раскрыли экономические показатели страны.

Российское федеральное правительство и Центральный банк сейчас делают все необходимое для того, чтобы снизить инфляцию по стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании от 23 декабря в нижней палаты парламента сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Законодатель на заключительном мероприятии осенней сессии 2025 года указал коллега на то, что в текущем году инфляционный показатель достиг отметки в 5,7 процента, что обнадеживает власти.

Госдума поддерживает такие действия.

Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Володин назвал число принятых в 2025 году федеральных законов.

