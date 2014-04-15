Володин назвал число принятых в 2025 году федеральных законов

В Госдуме сообщили об эффективной работе по законопроектам.

Государственная дума в 2025 году приняла 588 федеральных законов, из них прямого действия - 71 процент. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании от 23 декабря в нижней палаты парламента сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Законодатель уточнил, что принятие федеральных законов прямого действия - "непростое дело". Политик уточнил перед коллегами, что ГД планирует работать 1 января 2026 года, несмотря на то, что день является праздничным в нашей стране. Он добавил, что решение властей сделать первое число января нерабочим днем было принято еще в 1947 году. Однако, по словам Вячеслава Володина, депутаты должны менять мир, начиная с самих себя, поэтому он с коллегами планирует находиться на рабочем месте.

Говоря об итогах уходящего года, надо подчеркнуть, что за 2025 год принято 588 федеральных законов. Причем из них прямого действия - 71%. Это самый высокий показатель за прошедшее время. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Госдума в 2025 году приняла 30 законов, направленных на обеспечение деятельности специальной военной операции и военнослужащих.

Володин: в Европе авторитарные режимы используют демократию как ширму.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ