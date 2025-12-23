Депутат ГД напомнил о том, кто развязал конфликт на Украине.

В европейском регионе некоторые страны используют демократию в качестве ширмы. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании от 23 декабря в нижней палаты парламента сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Законодатель уточнил перед коллегами, что политические элиты из Европейского союза сейчас, как правило, формируют авторитарные режимы. При этом власти из Москвы никого не учат, как им правильно жить, а позволяет другим государствам избирать свой путь развития. Депутат добавил, что в происходящем на украинской территории кризисе виноваты страны коллективного Брюсселя, бывший американский президент-демократ Джо Байден и их международные союзники. По мнению парламентария, эти стороны ответственны за гибель безвинных людей, так как организовали кровавый госпереворот в Киеве в 2014 году.

Мы исходим из того, что сегодня в Европе правят, как правило, авторитарные режимы, которые лозунги о демократии используют как ширмы. Других учат, как им жить, но сами давно уже примером не являются Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

