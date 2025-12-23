В Госдуме рассказали о том, что страны-члены ЕС не могут быть примером для других из-за внутренних проблем.

Россия никогда не была врагом для Европы. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании от 23 декабря в нижней палаты парламента сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Законодатель на заключительном заседании осенней сессии 2025 года уточнил перед коллегами, что наша страна всегда давала международным партнерам самостоятельно развиваться. Он добавил, что на сегодняший момент отечественная экономическая система является самой крупной в регионе, а также четвертой в мировом рейтинге. Эти процессы происходят, несмотря на многочисленные западные санкции, нацеленные недружественными странами против развития России. При этом эконоика Германии расположилась только на шестой позиции списка в регионе, а Франция - даже на девятом.

