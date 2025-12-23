Володин призвал депутатов брать пример с Деда Мороза

Председатель ГД РФ оценил слова Геннадия Зюганова о беззаботности в работе Деда Мороза.

Депутаты Государственной думы России должны чувствовать свою ответственность, как и Дед Мороз, который приносит радость и подарки людям поэтому парламентарии не могут быть беззаботными. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании от 23 декабря в нижней палаты парламента сделал председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Таким образом законодатель отреагировал на слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Политик заметил, что в старших классах школы он тоже исполнял роль Деда Мороза.

Дед Мороз ведь тоже должен был на себя взять определенную ответственность. Он радость нес, подарки приносил, он не мог быть беззаботным. Если Дед Мороз пришел бы без подарков, то это не Дед Мороз. Вот мы должны всегда с вами понимать это и чувствовать ответственность. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Вячеслав Володин добавил, что российские депутаты в своих избирательных округах должны решать проблемы, а также находить способы и пути решения общественно значимых вопросов, которые волнуют граждан. Председатель ГД РФ уточнил, что мир следует начинать менять с самих себя.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ