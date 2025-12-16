Володин: доступность жилья должна быть одинаковой для жителей всех регионов

Председатель ГД РФ выдвинул ряд инициатив перед властями и законодателями о рынке недвижимости в стране.

Жилье должно быть одинаково доступным для жителей всех российских субъектов, независимо от разницы в доходах регионов. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, выступая перед коллегами на заседании Совета законодателей при Совете Федерации.

Если мы все-таки говорим о доступности, тогда эта доступность должна быть для всех одинаковая - и тех, кто проживает в Москве, и тех, кто проживает на Камчатке, и тех, кто проживает в Мурманской области или в Костроме. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты отметил, что уровни доходов и средняя зарплата в разных регионах страны значительно отличаются, поэтому при решении вопроса доступности жилья правительству важно искать такие подходы, которые были бы эффективными для реализации такого важного пункта. Депутат добавил, что стоимость квадратного метра жилья должна учитывать региональные особенности. Цену требуется устанавливать, беря во внимание востребованность и продажи таких объектов.

А когда речь идет об обеспечении жильем и детей-сирот, и врачей, и учителей, в том числе понимать, что без поддержки государства мы не решим эту задачу. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации