Володин: европейцы стали чаще переезжать в Россию

В Госдуме объяснили, почему наша страна становится все более привлекательной для иностранных граждан.

Каждый месяц около 150 граждан из европейских стран подают заявки в российские правоохранительные органы с целью переехать в нашу страну. Соответствующее заявление подписчикам сделал через собственный аккаунт в мессенджере Telegram председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Парламентарий из нижней палаты указал, что иностранцы все чаще выбирают РФ в качестве места для постоянного проживания. С 2024 года правительство предоставило возможность переселиться всем тем, кто разделяет традиционные ценности. К концу 2025 года в МВД поступило уже порядка 2 275 подобных обращений. В текущий момент наибольший интерес к переезду проявляют представители Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Франции и Эстонии.

Депцтат объяснил, что в списке ключевых причин выбора России для жизни европейкие граждане называют высокий уровень безопасности, бесплатное образование и медицину, свободу слова, отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола, а также растущие экономические проблемы в странах своего региона.

Фото: Вконтакте / Дума ТВ