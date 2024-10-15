Вячеслав Володин указал на важность защиты государственных знаков и символов России.

Группа парламентариев во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение ни жней палаты законопроект, которым предлагается закрепить наличие в России крестов над коронами и державой на гербе. Соответствующее заявление политик сделал через собственный аккаунт в социальной сети MAX. Эксперт уточнил, что в июле 2025 года его коллеги одобрили закон, по которому изображения и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов. Депутат уточнил, что теперь от граждан поступают обращения о том, что в публичном поле встречаются изображения государственной символики, на которой отсутствуют кресты или же они заменены другими элементами. Чаще всего в этих случаях говорится именно о государственном гербе.

Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Фото: MAX