В Госдуме оценили идею выявления земельных нарушений с дронов

Юлия Оглоблина рассказала о том, как аэросъемка может помочь.

Съемка с воздуха не должна быть единственным доказательством возможных нарушений земельного законодательства. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия"). Таким образом она прокомментировала материал газеты "Коммерсант" о том, что Росреестр предложил использовать для поиска нарушителей земельного законодательства и оформления штрафов сведения, полученные при помощи беспилотников, самолетов и космической съемки. Парламентарий сообщила, что применение дронов, авиации и космической съемки может действительно повысить охват и выявить грубые нарушения. В частности, в этом случае можно увидеть самовольное занятие земли или использование участка не по целевому назначению. Однако важно задуматься об объективности и достоверности данных.

Снимок с высоты - это лишь косвенное доказательство. Он не всегда позволяет точно определить характер нарушения, учесть нюансы, например, временные строения, сельхозработы в процессе, особенности рельефа или растительности. Юлия Оглоблина, депутат ГД РФ

Законодатель подчеркнула, что использование аэросъемки позволит контролирующим органам нивелировать недостаток в инспекторах, которые в условиях огромной территории страны не могут лично обойти все участки.

