Правительство РФ временно ограничило экспорт гелия за пределы ЕАЭС

Правительство России временно ограничило экспорт гелия за пределы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление кабмина.

Ограничение будет действовать до конца 2027 года. Отмечается, что вывоз сырья будет возможен только по решению председателя правительства, первого вице-премьера или курирующего вице-премьера на основании предложений Минпромторга.

В кабмине уточнили, что данное решение направлено на сохранение стабильного обеспечения потребности внутреннего рынка в гелии. Это сырье используется, в том числе, при производстве оптоволоконной продукции и в ряде высокотехнологичных отраслей. В связи с этим было принято решение усилить контроль за экспортом стратегически важного ресурса.

Ранее мы сообщали, что в России продлили временный запрет на вывоз технической серы.

