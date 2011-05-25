В России продлили временный запрет на вывоз технической серы, которая является критически важным сырьем для производства минеральных удобрений. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

В опубликованном сообщении отмечается, что данное решение позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объемов производства минеральных удобрений. Установленное ограничение касается вывода жидкой, гранулированной и комовой серы.

Запрет будет действовать по 30 июня 2026 года. Уточняется, что серу пониженной сортности можно вывозить без ограничений на основании подтверждения, выданного Минпромторгом. Временное ограничение не распространяется на поставки сырья в государства - члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию.

