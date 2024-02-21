По итогам 2025 года зафиксирован рост экспорта угля.

Объем вывоза угля с российской территории в восточном направлении по результатам прошлого года составил 118,2 миллиона тонн, что на 6,1 процентов выше, чем фиксировалось федеральными властями в 2024 году. Соответствующими статистическими данными с журналистами издания "Эксперт" поделился заместитель министра по энергетике Дмитрий Исламов. Чиновник из федерального правительства пояснил, что в южном направлении объем поставок из РФ увеличился на 20,2 процентов, до уровня в 20,5 миллиона тонн. При этом уровень добычи энергетического ресурса сохранилась на уровне прошлого года и, по предварительным оценкам, составила 440 миллиона тонн.

При этом вырос вывоз угля в восточном направлении на 6,7 млн тонн, или 6,1% (со 111,4 до 118,2 млн т) и в южном направлении - на 3,4 млн тонн, или 20,2% (с 17,1 млн до 20,5 млн тонн). Дмитрий Исламов, замглавы Минэнерго

Эксперт добавил, что с 2022 года в стране произошло переформатирование рынков. Таким образом, те объемы угля, которые раньше ввозились в страны Европейского союза, теперь российские компании вывозят в страны АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона). Министр по энергетике страны Сергей Цивилев ранее говорил СМ И о том, экспорт угля из нашего государства в 2025 году увеличился в годовом сравнении на семь процентов. Показатель составил 211 миллиона тонн.

Россия увеличила поставки угля в Китай.

Фото: pxhere.com