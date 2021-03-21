Воспитанник петербургской школы погиб от рук массового убийцы в США

61-летний врач Анатолий Иоффе, владелец клиники во Флориде, стал жертвой серийного стрелка.

Трагедия в американском штате Флорида унесла жизнь уроженца Петербурга. Среди шести погибших от пуль 51-летнего Рассела Кота оказался 61-летний Анатолий Иоффе — известный медик и основатель частного медицинского центра. Погибший принадлежал к числу выпускников прославленной ленинградской школы, давшей миру десятого чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского. Если Спасский окончил учебное заведение в 1954 году и прославил страну интеллектуальными победами, то Иоффе посвятил себя врачеванию. Перебравшись за океан, доктор не утратил связи с родиной и пользовался заслуженным авторитетом в профессиональной среде.

Кровавая расправа, квалифицированная местной полицией как серийное убийство, охватила два города — Сарасоту и Форт-Лодердейл. Первыми жертвами злоумышленника пали 46-летняя Лариса Блюдая и 18-летний Бен Азизов. Сыщики склоняются к версии о ревности: подозреваемый ранее состоял в близких отношениях с одной из убитых. Расправившись с ними, стрелок продолжил кровавый маршрут.

В Сарасоте пули настигли Ольгу Грейнерт, Ярослава Блюдого, а также супругов Иоффе и Флориту Столяр. Женщина родом из Днепропетровска. Жертвами обезумевшего преступника стали люди с русскими и украинскими корнями.

Сам нападавший избежал правосудия. Тело Рассела Кота обнаружили неподалеку от мест последней расправы. Мужчина свел счеты с жизнью, оставив детективам лишь догадываться об истинных мотивах бойни.

Фото: Piter.TV