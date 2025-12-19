Подростковая преступность в Петербурге выросла на 20%

За указанный период было установлено, что 435 несовершеннолетних совершили различные правонарушения.

Петростат опубликовал статистику, согласно которой подростковая преступность в Санкт-Петербурге возросла на 20% по сравнению с предыдущим годом. За указанный период было установлено, что 435 несовершеннолетних совершили различные правонарушения.

Эти цифры контрастируют с общим снижением криминальной активности в городе: общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 8% и составило 55 тысяч. Тяжкие и особо тяжкие преступления также пошли на убыль, их стало на 3% меньше — около 20 тысяч случаев, что составляет 36% от общего объема зарегистрированной преступности.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь обратил внимание на противоречивый характер изменений: в то время как общая криминогенная обстановка стабилизировалась, детская преступность начала расти. Эксперты связывают это явление с переходом значительной части жизни подростков в виртуальное пространство, где сосредоточены риски современного мира.

Андрей Рябоконь высказался за разработку законодательных мер, направленных на введение обязательного родительского контроля над использованием гаджетов несовершеннолетними. По его мнению, такая мера поможет предотвратить негативное влияние цифрового пространства, снизить агрессивность детей и улучшить их социальную интеграцию.

Таким образом, проблема подростковой преступности требует комплексного подхода, включающего как традиционные методы профилактики, так и инновационные стратегии, адаптированные к реалиям цифровой эпохи.

Фото: Pxhere