На Русановской задержаны распространители синтетического наркотика

Вечером в пятницу, 13 января, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ совместно с коллегами из ГИБДД задержали возле дома №16 на Русановской улице водителя автомобиля марки "Джили" 1978 года рождения, имеющего неоднократные судимости, и его попутчицу 1986 года рождения. Оба лица находились под подозрением в совершении преступлений, связанных с незаконным распространением наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В процессе досмотра транспортного средства было найдено и конфисковано значительное количество запрещённого вещества — 202,87 грамма мефедрона. Дополнительные следственно-оперативные действия привели к обнаружению в жилом помещении женщины, расположенном там же, по адресу улица Русановская дом 16, электронных весов и материалов, используемых для упаковки наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Подозреваемые находятся под стражей в рамках процедуры, предусмотренной статьей 91 УПК РФ.

Следствие продолжает работу по выяснению происхождения изъятых наркотических средств и расследованию возможных эпизодов дальнейшей противоправной активности злоумышленников.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти