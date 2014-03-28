Дрозденко поздравил Мажита Саршаева с громкой победой на мировом турнире

Ленинградец обошел соперников из 22 стран и стал чемпионом Кубка мира.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителя региона Мажита Саршаева с победой в общем зачете Кубка мира по шашкам, где спортсмен стал лучшим по итогам международного сезона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Мажит Саршаев одержал победу в решающем этапе Кубка мира, показав лучший результат в программах "быстрая игра" и "молниеносная игра". Турнир объединил более 300 спортсменов, представлявших 22 государства.

Восемь этапов Кубка мира прошли на площадках в России, Узбекистане, Турции и Монголии. По сумме выступлений Саршаев занял первое место в общем зачете и стал победителем соревнований.

Александр Дрозденко отметил, что успех спортсмена стал значимым достижением не только для него лично, но и для всей спортивной школы Ленинградской области. В рамках турнира регион также представляли Михаил Горюнов, Иван Дьяченко и Кирилл Коробочкин, которые выступили на международной арене.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)