Локализован пожар после атаки беспилотников в Киришах

Ленинградская область подверглась массовой атаке беспилотных систем ВСУ этой ночью. В небе над 47-м регионом сбили 29 БПЛА. Из-за обломков вспыхнул пожар в промышленной зоне в Киришах. Он локализован, такие данные приводит губернатор Александр Дрозденко. Об этом глава области написал в своем канале в Макс.

Известно, что работы по тушению уже находятся на финальной стадии. Также сообщается, что основной целью противника было нефтеперерабатывающее предприятие "Киришинефтеоргсинтез". Жертв в результате нападения беспилотников нет.

Ранее сообщалось, что поврежден жилой дом в Чебоксарах. По предварительной информации, в него попал БПЛА. Жильцы рассказали, что слышали взрывы. После этого вспыхнул пожар. На месте работают оперативные службы, информации о пострадавших не было.

Кроме того, ночью на территории Татарстана вводили "ракетную опасность".

