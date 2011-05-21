Детский шахматный турнир "Елагинский рапид" состоится в Петербурге

В соревновании смогут принять участие юные шахматисты возрастом от 5 до 14 лет включительно.

В Петербурге стартует двадцатый ежегодный детский шахматный турнир "Елагинский рапид". В соревновании смогут принять участие юные шахматисты возрастом от 5 до 14 лет включительно, пишет "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ЦПКиО им. Кирова.

Шахматный турнир будет проходить в семь игровых раундов с установленным временем партии — девять минут на партию с добавлением двух секунд за каждый выполненный ход. Итоги соревнования повлияют на рейтинг быстрых шахмат в общероссийском масштабе, а лучшие участники будут награждены призами. Такую информацию опубликовали организаторы в официальном канале парка в Telegram.

Местом проведения выбрана площадка на Творческой даче, расположенная по адресу: Елагин остров, дом 4. Регистрация участников откроется в 10:45, а сама игра начнётся ровно в 11:30.

Участие платное, стоимость взноса составляет одну тысячу рублей, оплата принимается непосредственно в день мероприятия. Предварительная запись обязательна и возможна по контактному номеру телефона 430-05-11.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова