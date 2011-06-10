Житель Волосовского района завоевал серебро в финале Кубка мира по обратным шашкам

Михаил Горюнов получил поздравления и пожелания дальнейшего прогресса от комитета по спорту.

Завершилась программа международного турнира по шашкам-64 в турецкой Анталье, в частности состоялся финал Кубка мира по игре в обратные шашки. От Ленинградской области участие принял заслуженный мастер спорта России и международный гроссмейстер Михаил Горюнов, представитель Волосовского района, сообщили в региональном комитете по спорту.

Михаил сумел добиться высоких результатов, завоевав серебряную награду в напряжённой борьбе.

Спортсмен получил поздравления и пожелания дальнейшего прогресса и новых достижений от ведомства.

Фото: ВКонтакте / Комитет по спорту Ленинградской области

