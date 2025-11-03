Петербуржец Михаил Костюк стал чемпионом мира по джиу-джитсу в Бангкоке

Спортсмен из Северной столицы одержал победу в весовой категории до 94 кг.

Спортсмен из Санкт-Петербурга Михаил Костюк завоевал золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу, который проходит в Бангкоке (Таиланд). Как сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский, петербуржец победил в весовой категории до 94 кг в дисциплине "файтинг".

Чемпионат мира стартовал 4 ноября. Джиу-джитсу — японское боевое искусство, разработанное самураями для борьбы без оружия. Дисциплина "файтинг", в которой победил Костюк, представляет собой поединок, состоящий из трех частей, включая удары руками и ногами, бросковую технику и борьбу в партере.

Это достижение стало очередным успехом петербургской школы единоборств, которая продолжает готовить спортсменов мирового уровня. Ранее Костюк уже становился призером международных соревнований по джиу-джитсу и другим боевым искусствам.

Видео: Telegram / Пиотровский Online