Валиева появилась и неожиданно исчезла в соцсетях Олимпиады-2026 в необычной подборке

Фигуристку сравнили с макаронными изделиями во Всемирный день пасты, использовав кадры с Игр-2022.

Фотография российской фигуристки Камилы Валиевой была опубликована в официальных социальных сетях зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д"Ампеццо. Публикация появилась 25 октября во Всемирный день пасты в рамках креативной подборки, где зимние виды спорта сравнивались с макаронными изделиями.

Вращения Валиевой были сопоставлены с "фузилле" — спиралевидными макаронами. Для сравнения использовался снимок с выступления фигуристки на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где она в составе сборной России выиграла золото в командных соревнованиях, но позднее была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Интересно, что через пару часов публикация с Валиевой была снята.

Напомним, что отстранение Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Ранее сообщалось, что спортсменка намерена вернуться к тренировкам после окончания срока дисквалификации. Что касается Олимпиады-2026, из российских фигуристов допуск к Играм получили только Петр Гуменник и Аделия Петросян, успешно выступившие на квалификационных соревнованиях в Пекине в сентябре 2025 года.

Фото: Telegram / Kamila Valieva