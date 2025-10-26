Валиева планирует сделать четверной прыжок на КПК в Петербурге

Фигуристка Камила Валиева намерена исполнить четверной прыжок в короткой программе на Кубке Первого канала, который пройдёт 21–22 марта в петербургском спорткомплексе "Юбилейный". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с планами спортсменки.
Ранее сообщалось, что Валиева восстановила тройной аксель. Кубок Первого канала станет для неё вторым крупным турниром после отбытия четырёхлетней дисквалификации. В конце января — начале февраля она выступала на чемпионате России по прыжкам, где не смогла выйти в финал личного турнира.
В октябре 2025 года 19-летняя фигуристка получила разрешение официально приступить к тренировкам и приняла решение возобновить карьеру. Сейчас она занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До дисквалификации Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.
Фото: Telegram / Камила Валиева
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все