Валиева планирует сделать четверной прыжок на КПК в Петербурге

Турнир "двух столиц" — Петербурга и Москвы — пройдёт в "Юбилейном" 21–22 марта.

Фигуристка Камила Валиева намерена исполнить четверной прыжок в короткой программе на Кубке Первого канала, который пройдёт 21–22 марта в петербургском спорткомплексе "Юбилейный". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с планами спортсменки.

Ранее сообщалось, что Валиева восстановила тройной аксель. Кубок Первого канала станет для неё вторым крупным турниром после отбытия четырёхлетней дисквалификации. В конце января — начале февраля она выступала на чемпионате России по прыжкам, где не смогла выйти в финал личного турнира.

В октябре 2025 года 19-летняя фигуристка получила разрешение официально приступить к тренировкам и приняла решение возобновить карьеру. Сейчас она занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До дисквалификации Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

