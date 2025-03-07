Камила Валиева о горнолыжном отдыхе: "Море выигрывает, но горы вдохновляют"

Фигуристка провела время в горах на Роза Хутор вместе с олимпийской чемпионкой Евгенией Тарасовой и её мужем.

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями о зимнем отдыхе и первых попытках освоить горные лыжи. Спортсменка призналась, что всегда выбирала море, но после поездки в горы взглянула на отдых по-новому.

Точно в море, потому что тёплое море — красивый отдых, точнее, красивое место в какой-то более-менее тишине. Но в этом году я поняла, что я правда получу удовольствие от гор. Камила Валиева

Фигуристка провела время в горах на Роза Хутор вместе с олимпийской чемпионкой Евгенией Тарасовой и её мужем. Впервые попробовав катание на лыжах, Валиева отметила, что горные пейзажи заряжают энергией и вдохновляют.

Ты смотришь, у тебя разгружается в первую очередь голова, а на море как будто бы просто тело, ты весь расслабляешься и становишься такой медузкой. Вот. Поэтому, наверное, 50 на 50. Но море выигрывает. Камила Валиева

Выбор между лыжами и сноубордом оказался для Валиевой очевидным. По совету Тарасовой она не стала рисковать и выбрала лыжи. Однако даже на них не обошлось без курьёзных моментов.

Женя говорит, на сноуборд не вставай, не смей, упадёшь, будет больно. Я такая, ну хорошо-хорошо. Что-то поехала на лыжах, вроде всё хорошо, а под конец меня крутит, вертит. Они чуть подальше уехали. Я такая, ну всё, поверила в себя. Еду — и упала прям лицом. Кажется, тут тоже больно. Камила Валиева, фигуристка

Несмотря на это, Валиева получила удовольствие от нового опыта, но к сноуборду пока не готова.

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Видео: Piter.tv