Фигуристка Камила Валиева рассказала о подготовке к выступлениям

Кроме того, Валиева рассказала о том, как справляется с напряжением во время крупных соревнований.

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась деталями своей подготовки к соревнованиям и рассказала, как сохраняет эмоциональную концентрацию перед важными спортивными событиями. По ее словам, фигурное катание требует предельной сосредоточенности, поэтому спортсмены стараются минимизировать внешние раздражители.

Фигуристка отметила, что она часто находится в наушниках и ограничивает общение, чтобы не тратить лишнюю энергию. Это помогает сохранить внутренний настрой и выплеснуть все эмоции в 3-4 минуты выступления.

Кроме того, Валиева рассказала о том, как справляется с напряжением во время крупных соревнований. В олимпийский сезон она находила способ отвлечься с помощью мобильных игр. По ее словам, подобные небольшие развлечения помогают разгрузить мозг и переключить внимание.

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Видео: Piter.tv