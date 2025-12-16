Петербургская ‎ "Бага-7" завоевала бронзу Всероссийского турнира по пляжному футболу в Москве

В соревновании приняли участие 15 мужских команд, от Северной столицы выступали два коллектива.

Как сообщили в пресс-службе Федерации футбола Санкт-Петербурга, в розыгрыше Всероссийского турнира "Первый дивизион", завершившемся в Москве, приняли участие 15 мужских команд, от Северной столицы выступали два коллектива.

‎Согласно предоставленной информации, дебютант соревнований команда "СусТим" заняла итоговое 11-е место. Более опытный коллектив "Бага-7", в свою очередь, вновь завоевал бронзовые награды. В матче за третье место петербуржцы одержали уверенную победу над московским "Альянсом" со счётом 11:5. Победителем турнира стала сборная Краснодарского края, обыгравшая в финале ЦСКА-2 (3:2).

‎Игрок команды "Бага-7" Багринец прокомментировал успех, отметив, что опыт его команды стал решающим фактором в игре против соперника, впервые вышедшего на матч за бронзу. Он рассказал, что игра была равной до тех пор, пока у обеих команд были силы, однако затем петербуржцам удалось вырваться вперёд.

‎Спортсмен также признал, что сегодняшняя победа не смогла сгладить общее впечатление от турнира, так как главная задача — выход в финал — выполнена не была. По словам Багринца, после изменений в составе команда ехала в Москву только за победой, и поражение в полуфинале негативно сказалось на настроении, из-за чего игроки долго раскачивались в матче за бронзу. Тем не менее, он подчеркнул, что все ребята понимают свой статус и были заряжены на победу, поэтому хорошо уезжать домой хотя бы с медалями.

‎Фото: BSRUSSIA.COM