Девочка с Союзного проспекта взяла кредит и перевела мошенникам более 1 млн рублей

Злоумышленники убедили подростка в необходимости перевести деньги с мобильных счетов родителей на указанный счет.

Полицейские расследуют мошенническую схему, в которую вовлекли 12-летнюю девочку. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Невского района днем 30 июня обратилась 45-летняя жительница дома по Союзному проспекту. По словам женщины, ее дочь попалась на уловку аферистов. Злоумышленники убедили подростка в необходимости перевести деньги с мобильных счетов родителей на указанный счет. Ребенок оформил кредит в банковском приложении, после чего перевел мошенникам более 1 млн рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в столице задержаны мошенники из Петербурга, которые оставили жертв без 150 млн рублей.

Фото: Piter.TV