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Девочка с Союзного проспекта взяла кредит и перевела мошенникам более 1 млн рублей
Сегодня, 9:55
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Девочка с Союзного проспекта взяла кредит и перевела мошенникам более 1 млн рублей

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Злоумышленники убедили подростка в необходимости перевести деньги с мобильных счетов родителей на указанный счет.

Полицейские расследуют мошенническую схему, в которую вовлекли 12-летнюю девочку. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям Невского района днем 30 июня обратилась 45-летняя жительница дома по Союзному проспекту. По словам женщины, ее дочь попалась на уловку аферистов. Злоумышленники убедили подростка в необходимости перевести деньги с мобильных счетов родителей на указанный счет. Ребенок оформил кредит в банковском приложении, после чего перевел мошенникам более 1 млн рублей. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: в столице задержаны мошенники из Петербурга, которые оставили жертв без 150 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, союзный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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