В столице задержаны мошенники из Петербурга, которые оставили жертв без 150 млн рублей

В ходе обысков изъяты смартфоны, карты и другие предметы.

В Москве задержали двоих жителей Петербурга, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С прошлого года злоумышленники звонили через мессенджеры на телефоны будущих жертв и представлялись сотрудниками государственных организаций и правоохранителями. Преступники сообщали, что якобы из-за утечки персональных данных мошенники получили доступ к их банковским счетам. Затем аферисты убеждали перевести деньги на "безопасный счет". От противоправной деятельности пострадали порядка 120 человек, сумма ущерба составила свыше 150 млн рублей.

Один из задержанных оформлял на подставных лиц коммерческие организации и специализированные счета, через которые выводились похищенные средства. Второй обналичивал эти деньги и передавал их другим участникам схемы.

В ходе обысков изъяты смартфоны, карты и другие предметы. Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: Telegram / Ирина Волк