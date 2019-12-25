В Госдуме предложили сократить срок между заявлением и регистрацией брака

Сардана Авксентьева объяснила необходимость внесения поправок в Семейный кодекс России.

Депутат Государственной думы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение российскому министру по юстиции Константину Чуйченко с предложением сократить минимальный срок, который должен пройти между подачей заявления и регистрацией брака с 30 до 10 календарных дней. Текст документа парламентарии распространили по СМИ. В законопроекте говорится о том, что сейчас в стране действует статья 11 Семейного кодекса. В ней упоминается, что заключение брака может быть произведено только по истечении месяца со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния. Политики полагают, что столь длительный срок ожидания неудобен для населения и лишь создает избыточную бюрократическую нагрузку.

Считаю необходимым внести изменения в действующее законодательство Российской Федерации (в частности, в статью 11 Семейного кодекса РФ), направленные на сокращение минимального срока между подачей заявления и регистрацией брака с 30 календарных дней до 10. Сардана Авксентьева в письме

Сардана Авксентьева добавила, что в странах ЕАЭС пересмотрены требования к сроку ожидания заключения брака, там установлены более гибкие и короткие сроки.В качестве примера депутат привела ситуацию в Казахстане, где с 2022 года срок ожидания заключения брака был официально сокращён с одного месяца до 15 дней. По мнению политического деятеля, принятие данной инициативы в России позволит гражданам быстрее реализовать своё право, без длительных и необоснованных бюрократических задержек.

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