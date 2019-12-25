В Ангарске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Михаила Попкова

Следователи рассказали об еще одном криминальном эпизоде, который вменяется Михаилу Попкову.

В Ангарске российские специалисты из Иркутской области завершили расследование уголовного дела в отношении Михаила Попкова по части 1 статьи 105 УК РФ. Речь идет об убийстве. В надзорном ведомстве объяснили, что в мае 2011 года в местном парке, расположенном за домом культуры "Современник", обвиняемый встретил ранее незнакомую ему женщину. Во время непродолжительного разговора между сторонами произошел конфликт. В результате злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую имевшимся при нем топором. От полученных травм жертва скончалась на месте преступления. Затем фигурант уголовного дела облил тело погибшей горючей жидкостью, поджег и скрылся. В апреле текущего года на месте инцидента с обвиняемым проведены необходимые оперативные действия. Михаил Попков признал свою вину и дал показания.

На основании собранных доказательств уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что Михаил Попков уже был осужден за совершение ряда аналогичных преступлений. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

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