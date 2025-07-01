Глава МИД Ирана назвал условие для возобновления переговоров с США

Аббас Арагчи не подтвердил слова Дональда Трампа о том, что переговоры с США возобновятся на этой неделе.

Власти в Тегеране назвали гарантии американской стороны о неповторении нападения на исламскую республику необходимым условием возобновления переговоров с Вашингтоном. Соответствующее заявление сделал руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи в интервью для телеканала CBS News. Таким образом иностранный чиновник ответил на вопрос СМИ о том, состоятся ли переговоры между странами на текущей неделе.

Не думаю, что переговоры возобновятся так быстро. Мы примем решение о возобновлении переговоров, если американцы дадут гарантии, что не нападут снова во время переговоров. Поэтому необходимо больше времени. Аббас Арагчи, глава МИД Ирана

Иранский дипломат указал, что в течение 12-дневного вооруженного конфликта с Израилем его страна продемонстрировала способность защищать себя и готовность сделать это вновь в случае, если агрессия в отношении Ирана повторится. Американские журналисты задали высокопоставленному гостю вопрос о том, считает ли руководство исламской республики возможным разрешение конфликта с Белым домом путем переговоров. Аббас Арагчи указал, что для дипломатического решения проблем всегда останется возможность. Он пояснил, что СШа не могут бомбардировками ликвидировать научные знания и технологии обогащения урана. Если Иран решит добиться прогресса в этой области, то сможет оперативно "возместить ущерб и наверстать упущенное время".

Глава МИД Ирана назвал замечательной встречу с Путиным 23 июня.

Фото и видео: YouTube / CBS Evening News