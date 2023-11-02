Глава МИД Ирана назвал замечательной встречу с Путиным 23 июня

Аббас Арагчи прокомментировал свой рабочий визит в Москву для издания Al Araby Al Jadeed.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи заявил, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным прошли замечательно. Соответствующей информацией иностранный дипломат поделился с местными журналистами из издания Al Araby Al Jadeed. Текст беседы корреспондента с высокопоставленным чиновником из Тегерана приводит пресс-служба самого Аббаса Арагчи.

Встреча с господином Путиным была замечательной. Россия заняла твердую позицию в отношении атак США и Израиля. интервью Аббаса Арагчи

Напомним, что глава нашего государства Владимир Путин и министр по иностранным делам Ирана Аббас Арагчи встретились друг с другом в Москве 23 июня.

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