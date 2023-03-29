Рубио: США могут сохранить в силе санкции против Ирана вне ядерной сферы

В Госдепе США оценил вопрос об обогащении урана в Тегеране.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе может сохранить действие не касающихся ядерной сферы санкций в отношении иранского государства в том случае, если не будут достигнуты договоренности по этим вопросам. Об этом заявил государственный секретарь США, временно исполняющий обязанности помощника лидера страны по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Руководитель Госдепа снова изложил позицию властей из Вашингтона, согласно которой речь идет о позиции о том, что ран "не должен получить возможности для обогащения" урана.

Есть санкции, связанные с терроризмом, с программой разработки баллистических ракет и другие подобные. Эти санкции останутся в силе, если они не будут частью сделки, если эти вопросы не будут решены. Марко Рубио, госсекретарь США

Напомним, что Тегеран и Вашингтон при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий друг с другом вокруг иранской ядерной программы. Первая встреча состоялась 12 апреля в столице Маскате, вторая - 19 апреля в Риме, третья и четвертая - 26 апреля и 11 мая снова в оманскм городе. Иранскую делегацию возглавлял глава внешнеполитической службы исламской республики Аббас Арагчи, американскую - специальный посланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Корреспондент из иностранной газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на собственные источники сообщил аудитории, что пятый раунд переговоров между Ираном и США может состояться в итальянской столице в ближайшие выходные.

Рубио: США примут решения по РФ и Украине, оценив меморандум Москвы.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State