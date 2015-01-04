В Госдепе ждут документа, над которым сейчас работает Россия.

Власти из Вашингтона примут дальнейшие решения в отношении регионального конфликта между Москвой и Киевом на основании своей оценки меморандума о мирном урегулировании украинского кризиса, подготовку которого в настоящее время ведет Россия. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США, временно исполняющий обязанности помощника местного президента по национальной безопасности Марко Рубио. Иностранный чиновник выступил перед законодателями из Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в профильном комитете по ассигнованиям. Местные парламентарии попросили высокопоставленного гостя оценить обстановку вокруг Украины. В Госдепе уточнили, что рассчитывают на то, что смогут заключить сделку. В США ждут того, что Кремль подготовит документ о мире в следующие несколько дней. В тексе должно излагаться, чего именно они требую от Банковой для достижения режима прекращения огня, способного затем привести к более широким переговорам и окончательному урегулированию конфликта.

Думаю, мы многое узнаем из содержания этого меморандума о мире. Если он окажется резонным, то мы добьемся прогресса. Если нет, то мы ничуть не ближе, и президенту будут доступны варианты действий. Будем надеяться на первое, а не на второе. Марко Рубио, госсекретарь США

Марко Рубио подтвердил сведения о том, что Дональд Трамп хочет сохранить возможность взаимодействовать с обеими сторонами этих дебатов. В США дали понять российскому руководству, что Белый дом не исчерпал санкционные полномочия и готов при необходимости ввести новые запреты и ограничения.

Рубио констатировал близость Сирии к гражданской войне: мнение экспертов.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State