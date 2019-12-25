Строительство нового участка набережной Макарова с мостом начнется в 2025 году

Общая стоимость проекта на ближайшие три года составит внушительную сумму — 380 млрд рублей.

Строительство нового участка набережной Макарова в Петербурге и возведение моста через реку Смоленку начнётся в 2025 году, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Общая стоимость проекта на ближайшие три года составит внушительную сумму — 380 млрд рублей, причём уже в 2025-м планируется освоить финансирование объёмом 135 млрд рублей.

В пресс-релизе администрации губернатора уточняется, что помимо запуска строительства набережной Макарова, администрация города ранее завершила важные дорожные проекты, включая строительство объездной дороги вокруг Красного Села, модернизацию Петрозаводского шоссе и возведение Большого Смоленского моста. Беглов отметил, что все эти инициативы направлены на дальнейшее совершенствование транспортной инфраструктуры мегаполиса.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге проведут реставрацию здания Главного штаба и 76 мостов.

Фото: КРТИ Петербурга (архив)