Премьер-министр Украины охарактеризовал ситуацию в стране как сложную.

Руководитель украинского правительства Денис Шмыгаль признал факт того, что замораживание российских активов не было законным шагом. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился в интервью французским журналистам из издания El País. Высокопоставленный гость отметил, что ситуация в его стране по-прежнему остается сложной.

Блокировка российских активов не была законной. Поэтому аналогичным образом могло бы быть второе политическое решение для конфискации этих активов. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Ранее, в октябре прошлого года политические лидеры стран "Большой семерки" (G7) объявили о достижении договоренности по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Такие займы будут обслуживаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных активов России якобы "в рамках международного права". Вашингтон взял на себя обязательство по выделению стране 20 миллиардов долларов. Оставшиеся 30 миллиардов долларов будут направлены общими усилиями Евросоюза и G7.

Напомним, что Европейский союз, Канада, США и Япония заморозили российские активы на сумму в 300 миллиардов долларов после начала специальной военной операции на Украине. Порядка пяти-шести миллиардов долларов находятся в США. но большая часть в европейском регионе, включая международную площадку Euroclear в Бельгии. Там у России хранятся 210 миллиардов долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова публично предупреждала коллективный Запад о том, что Москва незамедлительно предпримет ответные шаги в случае конфискации своих активов международными союзниками киевского режима.

Песков объяснил, когда наступит время определиться с датами переговоров по Украине.

Фото: YouTube / ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ