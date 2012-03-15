Песков объяснил, когда наступит время определиться с датами переговоров по Украине

В Кремле ответили на вопрос об обсуждении меморандумов с Украиной.

Между Россией и Украиной сейчас завершается выполнение гуманитарных договоренностей, достигнутых членами делегаций на втором раунде переговоров в Стамбуле. Соответствующее заявление от 25 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при президенте Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля указал, что говорит о договоренностях гуманитарного характера. Таким образом эксперт ответил на вопрос СМИ о том, будут ли стороны конфликта процесс по обмену мнениями в отношении предоставленных друг другу меморандуов о завершении кризисной ситуации. Он добавил, что по окончанию всех мероприятий, связанных с последними договоренностями между Москвой и Киевом наступит черед определиться с реальными датами для новых мероприятий.

В настоящий момент завершается выполнение договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда. И после этого уже наступит черед определиться с датами продолжения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: пока нет понимания, насколько США отбросили реализацию ядерной программы Ирана.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости