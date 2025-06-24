Песков: пока нет понимания, насколько США отбросили реализацию ядерной программы Ирана

В Кремле оценили высказывание лидера Белого дома о конце для иранской ядерной программы.

У Москвы пока что нет четкого понимания о том, насколько американские ракетные удары отбросили реализацию ядерной программы Ирана. Соответствующее заявление от 24 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при президенте Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что по определенным каналам в Кремль поступает информация о ситуации на Ближнем Востоке, однако с момента нанесения атак по местной инфраструктуре прошло слишком мало времени. Экспертам еще предстоит дать собственные анализ обстановке и понять, насколько серьезный ущерб Вашингтон нанес Тегерану. Таким образом спикер ответил на вопрос СМИ о том, справедливы ли слова президента-республиканца Дональда Трампа о том, что иранской ядерной программе положен конец.

Конечно, четкое понимание вряд ли сейчас у кого-то есть. Пока прошло слишком мало времени. Безусловно, еще предстоит проанализировать ситуацию на местах, чтобы понять насколько серьезный вред нанесен. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков призвал не сравнивать падение режима Асада с ситуацией в Иране.

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