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Песков призвал не сравнивать падение режима Асада с ситуацией в Иране

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В Кремле уточнили, что Россия нацелена на развитие отношений с Тегераном.

В Москве призвали не сравнивать падение режима Асада с ситуацией в Иране. Соответствующее заявление от 24 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при президенте  Дмитрий Песков.  Чиновник из Кремля прокомментировал высказывания ряда аналитиков и обозревателей, которые привели в интернете параллели между ситуацией с падением сирийского правительства при президенте Башаре Асаде и ударами американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе и израильскими военнослужащими по Ирану, в контексте действий России – просто подливание масла в огонь. Эксперты полагают, что проблема связана с тем, что Россия мало что сделала для этих международных партнеров на Ближнем Востоке. В Кремле заметили, что наше государство оказало Ирану поддержку и намерено и дальше развивать отношения.

Таких рассуждений много, хотят подлить масла в огонь, чтобы подпортить партнерские отношения между Москвой и Тегераном.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле отреагировали на слова Трампа в адрес Медведева.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: башар асад, дмитрий песков, иран, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

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