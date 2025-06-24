В Кремле уточнили, что Россия нацелена на развитие отношений с Тегераном.

В Москве призвали не сравнивать падение режима Асада с ситуацией в Иране. Соответствующее заявление от 24 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при президенте Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал высказывания ряда аналитиков и обозревателей, которые привели в интернете параллели между ситуацией с падением сирийского правительства при президенте Башаре Асаде и ударами американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе и израильскими военнослужащими по Ирану, в контексте действий России – просто подливание масла в огонь. Эксперты полагают, что проблема связана с тем, что Россия мало что сделала для этих международных партнеров на Ближнем Востоке. В Кремле заметили, что наше государство оказало Ирану поддержку и намерено и дальше развивать отношения.

Таких рассуждений много, хотят подлить масла в огонь, чтобы подпортить партнерские отношения между Москвой и Тегераном. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле отреагировали на слова Трампа в адрес Медведева.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ