Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Белого дома на обвинения зампреда СБ РФ из-за ударов США по Ирану.

В МОскве рассказали о том, что позиция заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева для нашего государства и руководства куда важнее, чем точка зрения американского президента-республиканца Дональда Трампа. Соответствующее заявление от 24 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при президенте Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля таким образом отреагировал на вопрос СМИ о том, видели ли власти призыв лидера Белого дома к Дмитрию Медведеву не не бросаться словами о передаче Ирану ядерного боевого комплекта. Ранее чиновник отметил в социальных сетях, что на геополитической арене существуют государства, которые готовы передать Тегерану свое тактическое оружие. Он не стал уточнять, о каких именно странах ведется речь. Зампред Совбеза подчеркнул, что президент США ударами по Ирану втянул Вашингтон в новый конфликт на Ближнем Востоке с перспективой проведения там наземной операции.

Дмитрий Анатольевич твердо и последовательно высказал свою точку зрения, и она для нас важнее, чем все другие точки зрения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости.

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