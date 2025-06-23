Песков: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп открыты для моментальных звонков при необходимости. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле ответили на вопрос, если ли у президентов связь на уровне посланий. Песков отметил, что у Путина и Трампа есть договоренности, а также понимание, что в случае необходимости они открыты для звонков друг другу.
Есть такая возможность, есть каналы закрытой связи, которые позволяют им в любой момент созваниваться.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков высказался об ударах США по Ирану.
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