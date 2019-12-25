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Сквер Николая Львова в Петербурге благоустроят в этом году
Сегодня, 9:44
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Сквер Николая Львова в Петербурге благоустроят в этом году

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В настоящее время демонтируют асфальт, выкладывают плитку и меняют бордюр.

В 2025 году в Петербурге благоустроят сквер Николая Львова. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин. 

Пространство пользуется спросом у горожан как место для тихого отдыха. Поэтому решено сделать пешеходно-транзитную зону. В настоящее время демонтируют асфальт, выкладывают плитку и меняют бордюр. Кроме того, переделают забор, установят детскую площадку, скамейки, а также высадят деревья. 

Николай Львов – архитектор, поэт, гравер, ученый, инженер, член Российской академии и почетный член Академии художеств. 

Ранее мы рассказывали о том, что в III квартале 2025 года в Петербурге планируют провести 2,4 тыс. работ. 

Фото: Telegram / Разумишкин 

Теги: благоустройство, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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