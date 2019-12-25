Сквер Николая Львова в Петербурге благоустроят в этом году

В настоящее время демонтируют асфальт, выкладывают плитку и меняют бордюр.

В 2025 году в Петербурге благоустроят сквер Николая Львова. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Пространство пользуется спросом у горожан как место для тихого отдыха. Поэтому решено сделать пешеходно-транзитную зону. В настоящее время демонтируют асфальт, выкладывают плитку и меняют бордюр. Кроме того, переделают забор, установят детскую площадку, скамейки, а также высадят деревья.

Николай Львов – архитектор, поэт, гравер, ученый, инженер, член Российской академии и почетный член Академии художеств.

Ранее мы рассказывали о том, что в III квартале 2025 года в Петербурге планируют провести 2,4 тыс. работ.

Фото: Telegram / Разумишкин