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В III квартале 2025 года в Петербурге планируют провести 2,4 тыс. работ
Сегодня, 16:41
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В III квартале 2025 года в Петербурге планируют провести 2,4 тыс. работ

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Для координации работ ГАТИ применяет собственную разработку – Единую городскую координационную платформу.

Перспективная адресная программа на III квартал 2025 года составлена Государственной административно-технической инспекцией Петербурга. В нее вошли более 2,5 тыс. работ. 

Все работы необходимо было сопоставить между собой – составить так, чтобы они не пересекались и шли друг за другом с минимальным уроном комфорту горожан.

Например, чтобы вначале в сквере провели освещение или отремонтировали трубы под землей, а только уже после полностью благоустроили. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Для координации работ инспекция применяет собственную разработку – Единую городскую координационную платформу. В нее вносят все планируемые работы. 

Дальше специалисты выставляют работы в нужной последовательности с учетом требований по каждой заявке.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: Новосибирский сквер благоустроят в Приморском районе. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: благоустройство, гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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