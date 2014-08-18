В III квартале 2025 года в Петербурге планируют провести 2,4 тыс. работ

Перспективная адресная программа на III квартал 2025 года составлена Государственной административно-технической инспекцией Петербурга. В нее вошли более 2,5 тыс. работ.
Все работы необходимо было сопоставить между собой – составить так, чтобы они не пересекались и шли друг за другом с минимальным уроном комфорту горожан.
Например, чтобы вначале в сквере провели освещение или отремонтировали трубы под землей, а только уже после полностью благоустроили.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Для координации работ инспекция применяет собственную разработку – Единую городскую координационную платформу. В нее вносят все планируемые работы.
Дальше специалисты выставляют работы в нужной последовательности с учетом требований по каждой заявке.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Ранее на Piter.TV: Новосибирский сквер благоустроят в Приморском районе.
Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга
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