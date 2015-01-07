Новосибирский сквер благоустроят в Приморском районе

В голосовании поучаствовали порядка 624 тыс. горожан.

Подведены итоги голосования за территории для благоустройства в Петербурге по программе "Формирование комфортной городской среды". В нем поучаствовали порядка 624 тыс. горожан, рассказал губернатор Александр Беглов 25 июня.

Так, лидером стал Новосибирский сквер в Приморском районе на Новосибирской улице от дома 15к1 до улицы Матроса Железняка. Кроме того, общественные пространства появятся на Васильевском острове (сквер Николая Берзарина), в Пушкинском (на пересечении Леонтьевской и Московской улиц) и Невском (сад Крупской между Невой и проспектом Обуховской Обороны) районах.

Вместе с жителями решим, какими станут эти места. Благодарю всех, кто принял участие! Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: Деминский сад в Невском районе благоустроят к октябрю.

Фото: Telegram / Александр Беглов