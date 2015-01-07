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Новосибирский сквер благоустроят в Приморском районе
Сегодня, 15:34
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Новосибирский сквер благоустроят в Приморском районе

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В голосовании поучаствовали порядка 624 тыс. горожан.

Подведены итоги голосования за территории для благоустройства в Петербурге по программе "Формирование комфортной городской среды". В нем поучаствовали порядка 624 тыс. горожан, рассказал губернатор Александр Беглов 25 июня.

Так, лидером стал Новосибирский сквер в Приморском районе на Новосибирской улице от дома 15к1 до улицы Матроса Железняка. Кроме того, общественные пространства появятся на Васильевском острове (сквер Николая Берзарина), в Пушкинском (на пересечении Леонтьевской и Московской улиц) и Невском (сад Крупской между Невой и проспектом Обуховской Обороны) районах. 

Вместе с жителями решим, какими станут эти места. Благодарю всех, кто принял участие!

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Ранее на Piter.TV: Деминский сад в Невском районе благоустроят к октябрю. 

Фото: Telegram / Александр Беглов 

Теги: благоустройство, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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