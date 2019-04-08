  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Деминский сад в Невском районе благоустроят к октябрю
Сегодня, 9:58
156
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Деминский сад в Невском районе благоустроят к октябрю

0 0

Появятся скамейки для отдыха, включая уличную мебель для маломобильных групп населения.

В этом году благоустроят Деминский сад по программе "Формирование комфортной городской среды" в Петербурге. Ордер Государственной административно-технической инспекции для обеспечения работ получен администрацией Невского района. 

Появятся скамейки для отдыха, включая уличную мебель для маломобильных групп населения. Еще установят детскую площадку "Викинг", комплекс "Трамвай", качели и карусели для ребят с ограниченными возможностями. Взрослые смогут заняться спортом на различных тренажерах и поиграть в настольный теннис и шахматы. 

Наружное освещение выполнят на чугунных декоративных опорах с одним торшерным светодиодным светильником. На площадках сделают светодиодные прожекторы. Работы завершат в октябре. 

Ранее на Piter.TV: порядка 500 территорий благоустроят в этом году в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: благоустройство, гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии