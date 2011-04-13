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Порядка 500 территорий благоустроят в этом году в Петербурге
Сегодня, 10:37
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Порядка 500 территорий благоустроят в этом году в Петербурге

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На 160 объектах работы уже стартовали.

В 2025 году в Петербурге планируется благоустройство порядка 500 территорий. Об этом рассказали 19 июня в Государственной административно-технической инспекции. 

С прошлого года инспекция применяет для планирования и координации всех работ собственную разработку – "Единую городскую координационную платформу". В этом году запланировано благоустройство свыше 60 объектов администраций районов города и комитета по благоустройству Северной столицы, а также более 450 объектов муниципальных образований. Речь идет о благоустройстве как в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", так и о работах по замене асфальта во дворах, создании детских площадок и общественных пространств. 

На 160 объектах работы уже стартовали. 

Ранее на Piter.TV: петербургские автомобилисты стали реже нарушать правила стоянки во дворах. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: благоустройство, гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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