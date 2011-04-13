Порядка 500 территорий благоустроят в этом году в Петербурге

На 160 объектах работы уже стартовали.

В 2025 году в Петербурге планируется благоустройство порядка 500 территорий. Об этом рассказали 19 июня в Государственной административно-технической инспекции.

С прошлого года инспекция применяет для планирования и координации всех работ собственную разработку – "Единую городскую координационную платформу". В этом году запланировано благоустройство свыше 60 объектов администраций районов города и комитета по благоустройству Северной столицы, а также более 450 объектов муниципальных образований. Речь идет о благоустройстве как в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", так и о работах по замене асфальта во дворах, создании детских площадок и общественных пространств.

На 160 объектах работы уже стартовали.

Ранее на Piter.TV: петербургские автомобилисты стали реже нарушать правила стоянки во дворах.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)